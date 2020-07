Masqués au marché, comme une bulle au centre de Bulle

Jeudi matin au marché de Bulle, une majorité de clients et de marchands portaient un masque de protection. Cerclé de barrières, le centre-ville ressemblait à une enclave. Plusieurs vendeurs fâchés ont préféré quitter le marché. Reportage.

CHRISTOPHE DUTOIT

COVID-19. «Ce matin, ils n’ont pas tous lu La Gruyère!» Sur une terrasse de la place du Marché, on surprend des discussions dignes du Café du Commerce. «C’est quand même un comble! Les gens sont attroupés dans la Grand-Rue, comme si de rien n’était. Et on nous dit de porter un masque sur le marché! Allez comprendre!»

Jeudi matin, le centre-ville de Bulle a pris un nouveau visage, encore inédit depuis le début de la pandémie de coronavirus. Des barrières Vauban entravent l’accès à la place du Marché depuis la Poterne, la Rieta et les…