Meilleure traçabilité exigée dans les bars et clubs du canton

Le Conseil d'Etat informe que, depuis le 22 juin, 91 cas de Covid-19 ont été répertoriés dans le canton, dont une majorité en Gruyère et en Glâne. Les manifestations non commerciales et non politiques seront limitées à 300 personnes.

En outre, le Gouvernement recommande fortement le port du masque dans les commerces dès la présence de 10 personnes.