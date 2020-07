Morat-Fribourg doit finalement renoncer à son édition 2020 Après la Kerzerslauf et la Corrida bulloise, Morat-Fribourg est le troisième «monument» fribourgeois de la course à pied à disparaître cette année. Ses organisateurs ont annoncé jeudi l'annulation de la 87e édition, jusqu'alors maintenue au 4 octobre 2020. «Les mesures de protection à mettre en place, la nécessité de tracer les contacts, l’interdiction des manifestations de plus de 300 personnes dans le canton, conjuguées à l'incertitude sur l'évolution de la situation, ne permettent pas la mise sur pied d’une manifestation populaire et festive de cette envergure», communiquent les responsables de l'épreuve. Ce n'est que la deuxième fois (après 1939) que la course commémorative n'a pas lieu. En remplacement, une épreuve virtuelle…