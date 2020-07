Nespresso investit 160 millions pour agrandir son site de Romont

Au cours des deux dernières années, Nespresso a renforcé ses opérations à Romont avec l'ajout de 4 nouvelles lignes de production, la création de 50 nouveaux emplois et l’inauguration d’un nouveau Centre de Développement de Produits et d’un Coffee Campus en 2018, favorisant l'innovation et l'expertise autour du café, communique Nestlé.