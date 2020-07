Nouthra Dona di Bri

Un dèjo de la vela dè Grevire, l’i a ouna tota galéja tsapalèta, yô lè fèmalè ke l’avan dou mô d’avê di j’infan, vinyan lou rèkemandâ a Nouthra Dona, La Tsapala di Bri, l’i dejan.

Din mon velâdzo, no j’an achebin kotyè j’indrê bènirà. Nouthron viyo mohyi dè Vê Chin Piéro, on trèjouâ, viyo dè mé dè mile an, yô no van ti lè j’an in pèlerinâdzo. Nouthra Dona dè Prâbou chu la Konbê. Chin Nikolé de Flüe din le bou d’Échê. Ma achebin, Nouthra Dona dè Pyan, ke l’a brechi me n’infanthe.

Ouna dè mè vejenè, ouna boun’anhyanna ke l’è mouârta l’i a bin di j’an, m’a kontâ on bokon cha ya. Irè maryâye du dza kotyè j’an, è vo chédè bin k’in chi tin, on chè maryâvè por avê di j’infan! Irè le premi kemandèmin ke Moncheu lou bayivè le dzoua dou maryâdzo: fédè vouthron dèvê!

Bon, l’an fê chin ke fayê.…