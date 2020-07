Pixels et caetera

ÉTÉ PASSÉ. Où? Pompéi. Quoi? Visite touristique. Quand? Eté 2012. Qui? Un inconnu – on dit parfait inconnu – adossé au mur d’une maison, vérifiant – on dit checkant – ses messages. Pourquoi ressortir cette image maintenant? Hasard – on dit fruit du hasard – provoqué par l’envie de faire un peu d’ordre dans toutes ces photos de vacances d’autrefois, c’est-à-dire d’avant la Covid, puisqu’il est difficile cet été de voyager. Comment cet inconnu s’est-il retrouvé en été 2012 à consulter son portable dans une ruelle de Pompéi, détruite en 79 après J.-C., et dans la position d’un banlieusard attendant le bus pour aller au travail? Cela demande une longue explication qu’il est possible, sans trop la dénaturer, de réduire en deux mots: histoire et civilisation. Que restera-t-il, disons dans un…