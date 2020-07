Pour rénover l’Hôtel cantonal, il faut une précision d’horloger

Commencée en début d’année, la rénovation de l’Hôtel cantonal a déjà bien avancé. Une visite des lieux permet d’imaginer les futurs espaces, tout en découvrant quelques curiosités.

DOMINIQUE MEYLAN

CHANTIER. Pour la première fois depuis son inauguration en 1522, l’Hôtel cantonal à Fribourg est entièrement rénové. «C’est une chance et une responsabilité de mettre un peu d’ordre et de redonner une prestance à ce bâtiment», commente l’architecte responsable du projet Stéphane Emery, du bureau Aebi, Aumann et Emery. Ce chantier, que les médias ont pu visiter hier, représente un défi pour les architectes et les ingénieurs, tant le bâtiment est précieux et fragile, sans compter les multiples retouches faites tout au long de son histoire qui compliquent encore les choses.

On peut désormais y…