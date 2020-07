Près de 500 cavaliers à Bulle

HIPPISME. Le premier concours hippique de saut dans le canton de Fribourg a lieu ce week-end à Bulle. Le saut sera à l’honneur sur le paddock loué par le Gruyère Horse Club. Près de 500 cavaliers sont attendus en Bouleyres avec leur monture. «Nous n’avons jamais atteint une telle affluence, se réjouit Christine Andrey, membre de l’organisation. Les personnes sont ravies de pouvoir participer à un concours après la covid.»

Au programme, deux jours de compétition. «Le samedi sera plus familial avec les jeunes cavaliers et des poneys. La catégorie B60 commence la journée qui se terminera avec les cavaliers B/R90. Cependant, nous avons décidé d’annuler notre traditionnelle soirée attelage et raclette.» Dimanche, les barres d’obstacles se hissent jusqu’à 110 centimètres de hauteur avec le…