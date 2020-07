Quand d’autres s’effacent, Rougemont-Videmanette renaît

Absente du calendrier depuis 2001, la course de montagne Rougemont-Videmanette vivra une nouvelle édition ce dimanche.

Retour sur le passé d’une épreuve réputée dans le Pays-d’Enhaut et perspective d’avenir avec Alexandre Fivat, président du comité.

Grandissime favori, le Gruérien Rémi Bonnet confie son impatience de retrouver le sel de la compétition.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. Certains évoqueront une folle entreprise. D’autres parleront d’une improbable renaissance, voire d’un tour de force. Alors que les événements sportifs s’annulent en cascade, la course de montagne Rougemont-Videmanette refait surface après… dix-neuf ans de sommeil! «On a joué, on a gagné», savoure Alexandre Fivat, président de l’association créée pour l’occasion. Ce dimanche matin, ils seront donc 300…