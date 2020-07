TRAIL. Deuxième compétition de l'été et deuxième victoire pour Rémi Bonnet (photo). Le Charmeysan de 25 ans a remporté samedi la course MXSKY du Montreux Trail Festival. Il a bouclé les 30 km (2100 m de dénivelé positif) en 2 h 43, reléguant son premier poursuivant français à plus de 1'30. A relever également, sur le tracé MXTREME de 112 km (et 8500 m de dénivelé), la belle 4e place de Mathieu Clément en 15 h 42. Le Vuadensois a fini à 1 h 30 du lauréat vaudois Jean-Philippe Tschumi.