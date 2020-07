Remise des CFC virtuelle

En guise de cérémonie pour la remise de diplômes, les jeunes qui ont obtenu leur CFC cette année doivent se contenter d’un site internet.

Comme de nombreux événements, la remise officielle des CFC a été annulée cette année à cause de la Covid-19. Environ 2600 personnes étaient attendues à Forum Fribourg pour l’occasion. Le site remisetitres.fr.ch a été créé pour rendre hommage différemment à tous ceux qui ont terminé leur formation. Il a été mis en ligne hier, le jour qui avait été fixé pour la cérémonie.

«La Direction de l’économie et de l’emploi et le Service de la formation professionnelle (SFP) ont tout mis en œuvre pour offrir aux lauréates et lauréats une remise des titres à la hauteur de leur réussite», explique le communiqué de presse du SFP. Le site propose un yearbook des…