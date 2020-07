Seoi-Nage, prise ultime des petits

Cet été, LaGruyère s’intéresse aux mouvements caractéristiques de plusieurs sports.

Premier volet de cette série avec le judoka Quentin Chofflon et sa prise préférée: Seoi-Nage.

Thomas Meszaros, médecin au sein de l’HFR sport, apporte son expertise dans «l’œil du doc».

MAXIME SCHWEIZER

JUDO. Sur les tatamis, il existe des centaines et des centaines de prises. Pourtant, Quentin Chofflon n’a pas hésité longtemps avant de porter son choix sur la présentation de Seoi-Nage. «C’est la technique fétiche de mon entraîneur et elle permet à de petits gabarits comme moi de projeter son adversaire.» Spectaculaire et efficace. Membre du Judo-club Romont, Quentin Chofflon a appris cette prise à 11 ans. Ce mouvement allie force et vitese. «Il faut bien maîtriser la proportion entre les deux. Sinon,…