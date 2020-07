Sept mois pour compléter les rangs

CORBIÈRES. L’échéance des prochaines élections communales se fait sentir. Dans le dernier numéro du bulletin communal de Corbières, Le corbeau et le renard, le syndic Gabriel Kolly lance un appel: des places seront à repourvoir dans plusieurs commissions ainsi qu’au sein de l’Exécutif. En effet, quatre conseillers communaux ne se représenteront pas.

«Rien d’inquiétant, il s’agit d’un tournus naturel, indique Gabriel Kolly. René Brügger et Jean-Pierre Blanchard cumulent à eux deux une cinquantaine d’années d’engagement. On ne peut pas leur demander de rester éternellement.» De son côté, Christel Repond entreprend une formation qui ne lui laissera plus le temps d’assumer la fonction. Quant à Jeanne Drompt, elle quittera bientôt la commune.

«On a décidé de publier ce message dans le…