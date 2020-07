Sion, Xamax et le «Team Fribourg»

Il y a parfois des choix qu'il ne faut pas chercher à expliquer. Surtout pas à ses amis «biberonnés» à la Champions League durant la semaine et à la Premier League le week-end. Manchester City et Liverpool par-ci, Pep Guardiola et Jürgen Klopp par-là. Du foot offensif, rythmé et technique. Bref, le foot dans sa plus belle expression, le foot qu’on aime et qu'on voudrait tous voir, pardi!

Tous? Pas moi. Ou du moins, pas ce soir-là. Jeudi, il y avait pourtant l'embarras du choix à la télévision. J'aurais pu me délecter devant le renouveau de Manchester United, assister en direct au triomphe du Real Madrid de Zinédine Zidane, revivre celui de Richard Virenque lors de la 14e étape du Tour de France 1997, ou regarder l'antépénultième téléjournal de Darius Rochebin. J’ai pourtant préféré, en…