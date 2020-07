Fribourg Olympic connaît son adversaire pour son 1er tour de qualification de la Basketball Champions League. Les hommes de Petar Aleksic affronteront le Sporting Lisbonne le 15 septembre et recevront les Lisboètes trois jours plus tard. S’ils l’emportaient, ils tomberaient sur Cluj (Roumanie) ou Igokea (Bosnie) au second tour. Pour atteindre la phase de poule comme en 2018, les Fribourgeois devront sortir vainqueurs des deux tours de qualification.