Sublime, attirant, dangereux

Cet été, La Gruyère propose de (re) découvrir quelques lieux qui ont fait l’histoire et la culture de la Suisse. La série se poursuit sur la face nord de l’Eiger. Où s’écrit une histoire faite de drames, beaucoup, et d’aventures humaines qui nous dépassent, nous les humains ordinaires.

KARINE ALLEMANN

Un monstre de roche frappé par le vent et la neige. Une paroi faite de gorges et d’éperons rocheux, haute de 1800 mètres. «Dans la face, on entend les cloches des vaches, on a l’impression d’être près du village. En réalité on est très isolé. Et une fois dedans, c’est la misère.» Le guide gruérien Sébastien Fragnière s’est lancé à une reprise dans la face nord de l’Eiger, une ascension aussi mythique que dangereuse. Dans les Alpes, elle est la dernière face nord à avoir été gravie. C’était…