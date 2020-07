Suzanne Barras

née Berset

LE BRY

Suzanne est née le 14 novembre 1929 dans le foyer d’Elie et Maria Berset, à Villarsiviriaux. Elle avait deux sœurs et cinq frères. A l’âge de 15 ans, la jeune femme travailla un an durant aux Editions Saint-Paul auprès des sœurs. Lors de vacances à la ferme familiale, elle renonça à retourner au couvent. Dès lors, elle exerça le rôle de «servante» dans plusieurs familles glânoises. Le salaire des débuts était de 50 francs par mois. Elle fit la rencontre de son futur époux, René Barras, lors d’un concert organisé à la bénichon du Bry.

Elle unit sa destinée avec René en novembre 1957. Avant de s’installer à la ferme Sous-Russille, les deux amoureux voyagèrent au Tessin, une région pour laquelle ils gardèrent un attachement particulier. Le jeune couple accueillit trois…