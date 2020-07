Trop sage pour être un conte

Samedi cinéma

PAR ÉRIC BULLIARD

PINOCCHIO. C’est un monument de la littérature pour enfants, traduit dans plus de 260 langues. Un incontournable, un plus que classique, sorti de l’imagination de l’écrivain Carlo Collodi en 1881. Pinocchio a ensuite été rendu mondialement célèbre par la version de Disney en 1940, mais aussi par la télévision et le cinéma. En 2002, auréolé du succès de La vie est belle, Roberto Benigni en proposait sa propre adaptation, où il jouait la sympathique marionnette. Le film, le plus cher de l’histoire du cinéma italien, a fait un flop, mais n’a pas dégoûté pour autant le comédien-trublion: dans cette nouvelle version du conte, réalisée par Matteo Garrone, Roberto Benigni, vieilli, maigre comme un ascète (ou comme un menuisier affamé du XIXe siècle) joue Geppetto.…