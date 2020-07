Un marché gratuit contre le gaspillage

Un «marché gratuit» se tient samedi à Bulle, à la Résidence du marché (anciennement Institut Sainte-Croix), de 10 h à 15 h. Soutenu par les associations Graines d’avenir et Zero Waste Switzerland, ce marché particulier s’inscrit dans la lutte contre le gaspillage, la diminution de la surproduction et l’élan de solidarité.

Le principe est simple, communiquent les organisateurs: «Tout le monde peut venir donner des vêtements ou des objets qu’il ne souhaite pas garder et en récupérer de nouveaux, sans aucun échange d’argent.» Ainsi à la différence du troc, les gens ont la possibilité de prendre ce qu’ils souhaitent sans forcément avoir donné, et inversement.

Les objets peuvent être amenés de 9 h à 13 h. Ils doivent bien sûr être propres et en bon état. Ceux qui n’auront pas trouvé preneur…