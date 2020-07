Un programme dynamique

Si le Nouvel Opéra de Fribourg a dû couper court à sa production en raison du coronavirus, la compagnie est prête à retourner sur les planches avec une saison 2020-2021 originale et prometteuse.

SIMON ROSSIER

Comme les autres représentants de l’art scénique, le Nouvel Opéra de Fribourg (NOF) a été contraint d’arrêter sa production dès le 15 mars, stoppant également ses projets à l’étranger. En dé- pit de l’interruption, son directeur Julien Chavaz tire un bilan positif de la saison passée: l’opéra pour enfants Laïka, le chien de l’espace a réuni un public jeune et varié, et sera d’ailleurs repris au Reflet Théâtre de Vevey le 14 novembre 2020. Le barbier de Séville a enthousiasmé des spectateurs nombreux, et les récitals intitulés Ivresses, donnés à Fri-Son et à Ebullition, ont attiré…