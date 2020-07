Un travail de fond en 2020, des préoccupations pour 2021

La permanence Last Minute a été renforcée cette année pour intégrer un maximum de jeunes sur le marché du travail. Reportage.

DOMINIQUE MEYLAN

APPRENTISSAGE. Chaque été, la permanence Last Minute soutient les jeunes qui n’ont pas signé de contrat d’apprentissage. En cette année particulière, le dispositif a été renforcé pour aider les personnes pénalisées par le coronavirus. L’affluence a légèrement augmenté, sans s’être multipliée non plus, révèle Thomas di Falco, chef du Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes.

En ce jeudi matin, le calme règne à la permanence de Fribourg et seuls les livres et les brochures de référence se bousculent. Le lieu ressemble à une bibliothèque avec quelques bureaux pour les entretiens et des salles pour les activités de…