Une escape room très «Very bad trip» élaborée par l’OCN

Vous vous réveillez dans une pièce inconnue après une nuit mouvementée et vous devez quitter ce lieu sans prendre de risque. C’est le scénario, inspiré du film Very bad trip, imaginé pour une nouvelle escape room. Ce projet a été élaboré par l’Office de la circulation et de la navigation, en partenariat avec l’association REPER dans un but de prévention, explique un communiqué. Les participants devront découvrir qui, dans leur groupe, a encore la capacité de conduire. Ouverte dès jeudi à la route des Alpes 9, à Fribourg, cette escape room accueillera des équipes de trois à six personnes à des prix très attractifs. Informations disponibles sur www.1700pourmille.ch.