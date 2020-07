M6, MERCREDI, À 21 H 05

CHANGER DE VIE: TOUT LE MONDE EN RÊVE, ILS L’ONT FAIT!

Changer de métier pour donner plus de sens à sa vie, passer plus de temps en famille ou simplement changer d’horizon, c’est le rêve que caressent huit Français sur dix. Pendant un an, Ophélie Meunier et les équipes de Zone interdite ont suivi quatre familles qui se sont lancées dans ce pari un peu fou: tout quitter pour tout recommencer. Quand Yannick et Christelle sont partis fêter leur anniversaire de mariage sur l’île de la Réunion, ils n’imaginaient pas qu’un an plus tard ils reviendraient s’y installer avec leurs cinq enfants et leur chien. A Bordeaux, Audrey a tout lâché pour partir construire sa nouvelle vie en Thaïlande. Jean-Christophe, Aurore et leurs deux enfants ont quitté une vie tranquille en…