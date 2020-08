«Notre pays n’a pas besoin de cela»

L’initiative dite de limitation constitue une «menace pour l’économie et les emplois». Particulièrement concernés de par leurs besoins en main-d’œuvre et leur forte densité en hautes écoles, les gouvernements de Suisse occidentale ont appelé lundi à rejeter ce texte lors des votations du 27 septembre.

Sept conseillers d’Etat des cantons de Fribourg, Vaud, Genève, Valais, Jura, Neuchâtel et Berne se sont réunis à Yverdon-les-Bains dans les locaux de l’entreprise intercantonale Sylvac. Le ministre vaudois Pascal Broulis, président de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO), a rappelé que l’acceptation de l’initiative remettrait en cause la voie bilatérale patiemment construite, qui fonde les relations économiques entre la Suisse et le marché européen.

Hautes…