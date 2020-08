«Platzspitzbaby» en avant-première

En début d’année, le film du Châtelois Pierre Monnard a cartonné outre-Sarine. Il est projeté ce jeudi soir à l’Open-air de Fribourg.

YANN GUERCHANIK

Platzspitzbaby est projeté en avant-première ce soir à l’Open-air de Fribourg. Le film de Pierre Monnard, originaire de Châtel-Saint-Denis, a bousculé le box-office alémanique en début d’année. A ce jour, il comptabilise plus de 300 000 spectateurs. La projection dans l’enceinte du Belluard sera précédée d’une discussion avec le réalisateur, l’actrice Luna Mwezi et le producteur Peter Reichenbach. Plus tôt dans la soirée, une rencontre est organisée à l’Arsen’Alt, en collaboration avec Fribourg films. Pierre Monnard y parlera adaptation littéraire au cinéma.

Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur la façon dont la biographie de Michelle…