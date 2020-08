Beaucoup de petites Chloé

NAISSANCES. Durant le premier semestre de 2020, Chloé a été le prénom préféré des Fribourgeois pour leurs filles. Viennent ensuite Eva, puis Lucie et Lisa. Côté garçons, trois prénoms se partagent la première place: Liam, Noah et Ethan. Il y eu aussi pas mal de petits Nolan et Lucas. Des statistiques complètes, par régions linguistiques et jusqu’en 1987, sont disponibles sur le site de l’Etat de Fribourg (www.fr.ch/institutions-et-droits-politiques/statistiques/prenoms-patronymes).

Les Romands préfèrent toujours Emma

Au niveau suisse l’an dernier, Mia et Liam étaient les prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés. Alors que Liam était déjà en tête l’année précédente, Mia a délogé Emma de la première place. Chez les filles, Lara, Emilia, Mila, Lina, Lia, Lena, Anna complètent le top…