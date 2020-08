Cuisine impossible

TF1, VENDREDI, À 21 H 05

Juan Arbelaez et Julien Duboué sont de retour, prêts à se défier lors d’un nouveau challenge. Chacun va envoyer l’autre dans un pays étranger pour reproduire à l’aveugle un plat traditionnel local. Les deux chefs vont ainsi découvrir les spécialités culinaires du Canada, de Singapour, d’Allemagne, d’Israël, de Martinique, de Croatie et de Laponie. Seuls dans des contrées inconnues, ils auront alors 24 heures pour faire leurs courses et reproduire un plat après l’avoir goûté… ■