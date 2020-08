Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

MISE EN QUARANTAINE DE 500 PERSONNES dans la région, après la fréquentation par quelques clients de deux bars bullois. L’OFSP devrait recommander l’«open bar» qui, en période de crise sanitaire, ne signifie plus «boissons illimitées et gratuites» mais «consommation en plein air», moins risquée qu’en intérieur. Et dire que pour des motifs de santé publique, la fumée est interdite dans les bars!

AVANTAGE DU MASQUE POUR LES COLLÉGIENS en classe à la rentrée: le bâillement, cette manifestation irrépressible d’un incommensurable ennui, surtout à l’adolescence, restera une affaire personnelle.

L’OUVRAGE DU BROYARD ALAIN CHARDONNENS, Répertoire des sobriquets et des exonymes des villages du canton de Fribourg, est publié aux Presses universitaires du Canada. Pourquoi si loin?…