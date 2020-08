Des randonnées pour tous les goûts

Pour sa 10e édition, Festi’Rando s’adresse à un public large et familial, pour découvrir la région dans une approche durable et conviviale», promet Sophie Reymond, directrice de l’Office du tourisme Châtel-Saint-Denis, Les Paccots.

CLAIRE PASQUIER

Yogistes néophytes, survivalistes dans l’âme ou simples amateurs de couchers de soleil, Festi’Rando s’adresse une nouvelle fois à un public large et familial. Pour la 10e édition, l’Office du tourisme (OT) Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région propose 16 randonnées accompagnées les 29 et 30 août au départ des Paccots. «Le but est toujours de faire découvrir la région dans une approche durable, conviviale, en privilégiant les petits groupes», a expliqué la directrice Sophie Reymond à la presse. Avec une participation maximale de 15…