Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 20 H 50

Au Danemark, pays coincé entre la mer Baltique et la mer du Nord, la mer est partout, et il existe de nombreuses îles. Les trains ont donc «appris» à surfer sur les eaux, à bondir d’île en île et à franchir les bras de mer. C’est le pays des ponts et des tunnels. Durant ce voyage, Philippe Gougler part à la rencontre de Vikings dans la ville médiévale de Ribe, d’un club de nageuses nues et de vétérans qui jouent avec des trains grandeur nature. Il va aussi rencontrer des ramoneurs sur leur 31, et tenter de comprendre pourquoi les Danois sont si heureux, au grand air, dans les îles, ou même dans la capitale, Copenhague… ■