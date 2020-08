Des transports publics bientôt gratuits?

INITIATIVE. Pourquoi ne pas proposer la gratuité des transports publics dans le canton? C’est la question que se posent les jeunes de plusieurs partis politiques de gauche. Pour atteindre leur objectif, ils ont déposé jeudi matin une demande d’initiative munie de 145 signatures. Une fois ces dernières vérifiées, l’arrêté du Conseil d’Etat sera publié dans la Feuille officielle du 4 septembre. «Les initiants auront alors jusqu’au 3 décembre 2020 pour récolter les 6000 signatures nécessaires», informe le canton.

Dans un communiqué, les différentes jeunesses de gauche (Verts, POP, SolidaritéS et socialistes) souhaitent, via cette demande d’initiative, réaliser «une transition vers une mobilité durable et socialement juste». Ils poursuivent: «La gratuité permet de lutter efficacement contre…