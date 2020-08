Du Bulo ou Tsathèlâ

Deché-delé

Avu ha monètyâ dè «corona», lè j’otoritâ rèkemandon a ti hou ke volon prindre di vakanthè dè pâ alâ tru yin, dè chobrâ ou payi. Apri to, no j’an on bi payi è n’in da, di balè tsoujè a vêre, oubin a rèvêre. To chin farè bin l’afére di chtachyon ke tiron la linvoua.

Rintyè in Grevire, lè tyintè balè korchè a fére. In montanye, po hou ke l’an dou chohyo, è di galé chindê in pyanna, po to le mondo. Mè ke chu on n’inkro dou «Club alpin», i pu vo rèkemandâ lè kabâné d’la Grevire: lè Marindè, Bounavaux, lè Hyâ, po le tsôtin, è l’Oberegg è lè Pouârtè po l’outon è l’evê. Chin l’è di j’indrê yô no chin bin rèchu è ke dèpindon d’la bouna volontâ di mimbro, ke bayon dè lou tin po chin fére alâ.

Ti lè mê, lè minbro rèchouêvon ouna pitita gajèta ke bayè a konyèthre to chin ke chè pâchè din…