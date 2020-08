Echos du Parlement

TAXE SUR LA PLUS-VALUE. Par 57 voix contre 29 (1 abstention), le Grand Conseil a demandé la révision de la taxe sur la plus-value, en vigueur depuis seulement une année. Il a accepté une motion de Nadine Gobet (plr, Bulle) et Bruno Boschung (pdc, Wünnewil), qui propose une modification de la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC), pour définir la base de calcul de la taxe, le débiteur légal de celle-ci et à quel moment elle doit être payée (La Gruyère du 11 août). La gauche estime que ces modifications permettront à beaucoup d’y échapper totalement, faute de pouvoir la supprimer. «Vous ne touchez pas à la caisse. Vous prenez ce qu’il y a dedans et vous laissez la boîte vide», a pesté Pierre Mauron (ps, Riaz).

POLYCOM. Le réseau radio national de sécurité, appelé…