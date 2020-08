Elfic Fribourg connaît ses adversaires en Eurocup

Reyer Venise, Landerneau Bretagne Basket et Phantoms Basket Boom seront les adversaires d’Elfic Fribourg en Eurocup cette saison. Les Italiennes, 2es de leur championnat, seront les grandes favorites du groupe, puisqu’elles ont joué en Euroleague (1re compétition européenne) la saison passée. Elfic Fribourg devra batailler avec les Bretonnes (5es avant l’arrêt de la saison) et les Flamandes (4es de leur championnat) pour espérer accrocher une place qualificative pour la phase à élimination directe. Pour son premier match, Elfic Fribourg recevra Landerneau Bretagne Basket le jeudi 15 octobre à Saint-Léonard (19 h 30). La FIBA décidera le 1er septembre sur le démarrage ou non des compétitions européennes de clubs.