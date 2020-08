A l’agenda

BROC

Electrobroc: programme spécial été, avec notamment des visites gratuites. Infos et inscriptions sur www.electrobroc.ch.

LE BRY

Ile d’Ogoz: balade contée à la tombée de la nuit. Infos et inscriptions sur https://ogoz.ch/ manifestations/ile-aux-contes.

Ve19h30.

BULLE

Chapiteau: animations/ spectacles du Gommette et Gabatcho Circus. Volvio (cirque et musique). Je18h. Julien Neumann (chansons). Je20h. Ratoluva (musique et textes).

Ve20h. Gaëtan en solo.

Sa11h.Slow (journée en transition). Di10h.

Château: L’Eté au château.

Samedi:Performance - projet Porcelaine: Lucius et Lucas Monème (17 h). Azur 3000 (18 h). Performance - Projet Porcelaine: Lucius et Lucas Monème (19 h). Gjon’s Tears (20 h). Dimanche:

Zoltan Despond (16 h).

CHARMEY

Hauta Chia: randonnée avec initiation à la photo avec…