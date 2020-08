A l’agenda

ATTALENS

Hôtel de l’Ange: marche populaire avec trois parcours non chronométrés de 5, 10 et 20 km. Infos et inscriptions au 079 323 03 12.

BELLEGARDE

Cantorama: concert par le groupe folklorique La Farandole de Courtepin et Anina Buchs. Réservations au 026 929 81 81.

Ve20h.

BROC

Electrobroc: programme spécial été, dont de nombreuses visites gratuites. Infos et inscriptions sur www. el ectrobroc.ch. Lu-sa.

CHARMEY

Hauta Chia: randonnée accompagnée et initiation au cor des Alpes. Inscriptions à charmey@la-gruyere.ch. Je18h. Epi’Vrac: dans le cadre des Rencontres littéraires du vendredi, balade sur les traces des héros de Lasorcièredu Javroz(14 h), animation-démonstration de mots croisés (16 h), lancement de deux ouvrages des Editions Montsalvens (17 h). Vendredi. Eglise…