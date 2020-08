L’Open Bike passe aussi son tour

Malgré eux, les organisateurs de l’Open Bike Haute-Gruyère ont décidé d’annuler l’édition 2020. «Ce n’était pas viable», déplore sa présidente Lisa Beaud. Ils y ont cru jusqu’au bout, ou presque. A six semaines du but, les organisateurs de l’Open Bike Haute-Gruyère ont néanmoins dû se rendre à l’évidence: la 31e édition (prévue le 19 septembre) ne pourra pas avoir lieu en 2020.

«Nous avions imaginé un plan B avec une épreuve déplacée au terrain de football, puis un plan C avec une course à élimination dans le village. L’enthousiasme était là. Mais ce n’était pas viable avec moins de 300 coureurs. Notre but était d’offrir une épreuve spectaculaire au public. Sans spectateur, cela n’avait plus de sens», explique la présidente Lisa Beaud, qui aurait dû vivre son baptême du feu à la tête de…