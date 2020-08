La course des champions

FRANCE2, JEUDI, À 21 H 05

Le stade de France est le théâtre d’une course-poursuite nocturne entre un coureur amateur et un véritable champion. Le sportif amateur doit franchir cinq obstacles spectaculaires, qui peuvent lui rapporter de 2500 à 50 000 euros. S’il termine le parcours, il pourra alors tenter l’ultime défi, pour espérer remporter 100000 euros. Deux minutes après le départ du candidat, c’est au champion d’entrer dans la course. Le jeu du chat et de la souris commence. L’athlète va poursuivre le coureur, tenter le rattraper et l’éliminer définitivement de la course. Alors, qui ira au bout du parcours? Qui se fera rattraper par le champion? Mais, surtout, qui gagnera les 100 000 euros? Cette course, poursuite est incarnée par Teddy Riner et commentée par Sandy Héribert et…