La plus belle du monde Cet été, La Gruyère propose de (re)découvrir quelques lieux qui font l’histoire et la culture de la Suisse. Aujourd’hui on pénètre à pas feutrés dans la splendide salle baroque de la Bibliothèque de Saint-Gall.

KARINE ALLEMANN

Effet wouha garanti. Après avoir rangé votre smartphone dans la poche – où il restera toute la visite, les photos étant interdites – et chaussé de grosses pantoufles en feutre, vous pouvez pénétrer dans la Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall. Inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, la splendide salle baroque rococo rassemble 30000 livres, la plupart datés du XVIe au XXe sicèle. Les plus anciens, une centaine, sont antérieurs à l’an 800 (époque de Charlemagne). «Nous possédons aussi quelques fragmants du Ve siècle, par exemple…