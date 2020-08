Le direct ne cherche plus le k.-o.

Cet été, La Gruyère s’intéresse aux mouvements caractéristiques de plusieurs sports.

Cinquième volet de cette série avec la boxeuse Camille Monnard, qui décrypte le coup direct.

Entraîneur depuis 1984, François Gilliand a vu l’évolution d’un geste devenu moins brutal.

JONAS RUFFIEUX

«Il a suffi d’un direct du droit foudroyant. L’Américain Deontay Wilder a asséné son poing droit en plein visage du Cubain Luis Ortiz pour s’imposer par k.-o.» Voici comment la presse relatait un combat datant de novembre 2019. Pas de doute: le coup direct foudroie, enflamme les foules et ravage l’adversaire.

Pourtant, et malgré sa récence, ledit combat est devenu une exception. «Actuellement, on ne cherche plus le k.-o., éclaire François Gilliand, entraîneur au Boxing-club Châtel- Saint-Denis. On ne veut…