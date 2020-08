Le patrimoine sur fond de techno

L’association L’Ocarina a été créée pour diffuser des sets de DJ en ligne, réalisés en des lieux insolites de la région. Vernissage le 23 août.

Lorsque la balade traditionnelle et le dîner de famille prennent fin, il ne reste plus grand-chose à faire le dimanche, à part déprimer. Pour booster les esprits fatigués, la nouvelle association L’Ocarina propose un rendezvous dominical mensuel sur toutes les plates-formes. Durant une heure et demie, les internautes sont invités à écouter de la musique électronique tout en admirant le décor dans lequel le DJ aura installé ses platines.

Devenus hyperpopulaires durant la pandémie, les sets de DJ en streaming ont inspiré Corentin Gross, alors confiné sur l’île de Koh Samui en Thaïlande ce printemps. «J’en ai fait un sur la plage et c’était une…