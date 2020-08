Le profil type des patients atteints

L’HFR est l’un des deux hôpitaux suisses à publier une étude chiffrée sur la prise en charge et le devenir des patients victimes de la Covid-19.

YANN GUERCHANIK

PANDÉMIE. Un homme âgé d’environ 70 ans et présentant des comorbidités, notamment le diabète, l’hypertension et l’obésité. Tel est le profil type du patient atteint de coronavirus. Au plus fort de la crise, l’Hôpital fribourgeois (HFR) a collecté des données. Sexe, âge, comorbidités, symptômes, durée et type d’hospitalisation, persistance des symptômes: des informations utiles pour guider la prise en charge des patients pendant et après leur hospitalisation.

L’étude est le fruit d’une collaboration entre les services de médecine interne, des soins intensifs et d’infectiologie. Elle est l’une des deux seules en Suisse – avec celle…