Le tir en campagne gruérien décentralisé

TIR. Au mois de mai, on apprenait qu’Echarlens n’accueillerait pas le tir en campagne pour le district de la Gruyère. Pour que cette fête puisse quand même avoir lieu, la Fédération des sociétés de tir de la Gruyère a décidé d’organiser un tir en campagne décentralisé. «Tout cela en accord avec la société cantonale, la Fédération suisse de tir et le département du tir hors service», précise un communiqué. Chaque stand de tir gruérien accueillera les tireurs (25 m et 300 m) le dernier week-end d’août (28-29 août). Horaires et infos sur www.la-gruyere-fstg.ch