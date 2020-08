Partout, pour tous, l’heure a sonné

Une époque formidable

Sans vouloir plomber l’ambiance, c’est bientôt la rentrée. Eh oui! Cet été, nous avons à peine eu le temps de sortir qu’il nous faut déjà rentrer. De toute façon, c’est plein de guêpes, il fait nuit à 21 h, les soirées fraîchissent, on est tout aussi bien dedans.

La rentrée, c’est d’abord la rentrée des classes, évidemment, puisque c’est elle qui décide du calendrier. Cette rentrée-là se trouve en page 3: si vous êtes arrivés jusqu’ici par le chemin normal, vous en avez pris connaissance en détail. Pour résumer, disons que tout le monde gardera ses distances et ça veut déjà aller.

C’est la rentrée politique aussi. Comme nous nous apprêtons à voter le 27 septembre sur presque tout et un peu n’importe quoi, on commence à entendre presque tout et un peu n’importe quoi.…