Pixels et caetera

AMOUR TOUJOURS. Le graphique en haut présente les statistiques des cinq prénoms de garçon les plus courants dans les districts francophones du canton de Fribourg depuis 1987 – Léo, Maxime, Noah, Arthur, Lucas – et le graphique en dessous, la même chose pour les prénoms de filles – Chloé, Eva, Léa, Emma, Louise – et cette question des prénoms, qui n’a l’air de rien, est pourtant un sujet très suivi. Les parents se passionnent pour les prénoms, c’est important pour eux, les grands-parents aussi (ils peuvent comparer avec leur époque) et ceux qui n’ont pas d’enfant s’en foutent, mais n’osent pas le dire. Transformer en graphique le choix des prénoms est bien une pratique de statisticiens, et il faut lire dans la fluctuation de ces courbes le sismographe de la vie, tout simplement, car Léo…