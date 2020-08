Pixels et caetera

SUGUS. Cette rentrée littéraire s’annonce plus modeste que la précédente avec seulement 511 nouveaux romans, du jamais-vu depuis 1999. Le confinement d’auteurs dans leur maison de campagne, ce printemps, aurait pu laisser penser à une surenchère de publications à la rentrée, d’autant que les éditeurs doivent faire du cash – mais la question qui devient de plus en plus délicate n’est pas celle du nombre de romans qui ne seront pas lus, mais bien du titre adéquat qu’il faut dorénavant trouver pour exister sur les tables des libraires. Si des pelotons d’avocats lisent déjà les manuscrits pour éviter les risques de procès, la recherche du titre juste est un enjeu majeur à une époque qui voit Les dix petits nègres d’Agatha Christie devenir Ils étaient dix (et même pas, petits). Vous…