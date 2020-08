Pour aider les seniors à «être et rester mobiles»

BULLE

La ville de Bulle proposera, le 9 septembre de 13 h 30 à 17 h, un cours «actualisé» sur le thème de la mobilité. «Des experts des transports publics et de la mobilité fourniront de nombreuses informations utiles», indique un communiqué de la ville de Bulle. Intitulé «Etre et rester mobile», ce cours gratuit alliera théorie (à la salle de musique du bâtiment de Sainte-Croix) et exercices pratiques à la gare. «La mobilité se développe à un rythme élevé et de nouvelles offres apparaissent régulièrement, notamment grâce aux smartphones et services en ligne.» Pour les seniors, maîtriser ces outils aide à l’indépendance. «La mobilité individuelle permet de rester en bonne santé et de maintenir les contacts sociaux», souligne le communiqué. Parmi les thèmes abordés figurent l’utilisation…