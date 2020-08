Sur un air d’éternel retour

Sils-Maria vient clore notre série consacrée à quelques lieux qui ont marqué l’histoire et la culture de la Suisse. Ce paisible village de carte postale est devenu un haut lieu culturel, dans le sillage du philosophe Nietzsche.

ÉRIC BULLIARD

Avec ces Fribourgeois croisés par hasard sur la terrasse devant la Chesa Cumünela, nous tombons d’accord: il y a quelque chose. Un truc. L’impression que ce village et cette région sont à part. Une bulle hors du temps, entre terre et ciel. «Là où l’Italie et la Finlande ont formé alliance», estimait le philosophe Friedrich Nietzsche.

Sils-Maria… «Village perdu de l’Engadine au nom deux fois doux, écrivait Marcel Proust. Le rêve des sonorités allemandes s’y mourait dans la volupté des syllabes italiennes.» Perdu? Certes, de Fribourg, il faut plus de…