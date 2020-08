Un camping-car se renverse dans un tunnel sur l’A12

Vendredi, peu avant 16 h, un conducteur italien de 51 ans, accompagné d’une femme de 45 ans et de leurs garçons (5, 8 et 12 ans), circulait avec un camping-car sur l’A12, de Châtel-St-Denis en direction de Fribourg. «Peu avant le tunnel d’Avry, alors qu’il circulait sur la voie de droite, il percuta la glissière de la bande d’arrêt d’urgence à la suite à une inattention, explique la police dans un communiqué. Le véhicule monta sur ladite glissière avant de se renverser sur le flanc gauche.» Le camping-car glissa sur quelques mètres puis s’immobilisa au milieu du tunnel, obstruant ainsi les deux voies de circulation. Sans blesser personne heureusement.

Les pompiers du Centre de renfort de Bulle et de Fribourg ont sécurisé le véhicule ainsi que deux bonbonnes de gaz et des batteries. Par la suite, ils ont neutralisé une légère quantité d’hydrocarbures sur la chaussée. Le service intercantonal du réseau autoroutier (SIERA) est venu sur place pour le contrôle de l’infrastructure, qui n’a subi que de légers dommages. L’autoroute A12 entre Bulle et Rossens a été fermée à la circulation durant 2 h 40 pour les besoins de l’intervention. Une déviation a été mise en place et le trafic a été fortement perturbé.