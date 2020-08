Un début de championnat idéal pour le FC Bulle

Mené après dix secondes, le FC Bulle a réussi à renverser la vapeur et s’est imposé face au Team Vaud M21 1-2, samedi. Avec deux succès en deux matches, les Bullois sont leaders de leur groupe de 1re ligue.

MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Après seulement dix secondes de jeu, le FC Bulle était déjà mené 1-0, samedi au Bois-Gentil. Pourtant les hommes de Lucien Dénervaud avaient eu l’engagement (!), mais le pressing et la vitesse de Monteiro ont surpris les Bullois. Ils auraient pu s’écrouler et douter, mais il n’en a rien été. Tout de suite ils se sont replacés et ont forcé l’égalisation sur un centre d’Afonso dévié dans son but par Diaz. Puis l’entraîneur gruérien a adapté sa tactique, Golliard a marqué (30e, 1-2) et Bulle s’est arraché pour l’emporter.

Lucien Dénervaud avait averti ses…